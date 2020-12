Milan, incontro per il futuro di Conti | Due club interessati

A inizio 2021 il Milan e l’agente di Andrea Conti si confronteranno sulla situazione dell’ex Atalanta. Ci sono squadre che vogliono il giocatore.

Il futuro di Andrea Conti al Milan è incerto. Il terzino ha perso la maglia da titolare in questa stagione e nelle gerarchie viene anche dopo Diogo Dalot.

Davide Calabria si è meritato il posto a destra a suon di ottime prestazioni ed è difficile pensare che possa perderlo. Ovviamente l’ex Atalanta non è contento di essere una riserva, vorrebbe maggiore minutaggio ed è normale che rifletta sul proprio futuro. 112 minuti in Europa League nemmeno uno in campionato non lo soddisfano.

Calciomercato Milan, Conti può partire a gennaio

Conti ha voglia di giocare e, stando a quanto spiegato dai colleghi di calciomercato.com, non è esclusa una cessione a gennaio 2021. Possibile un trasferimento in prestito. Più complicato trovare un club che voglia investire almeno 9 milioni di euro nell’acquisto del calciatore.

Tra le società interessate a Conti c’è la Fiorentina, dove il direttore sportivo Daniele Pradè lo stima volto e voleva già portarlo a Firenze nell’ultima sessione di mercato. Pol Lirola sembra destinato a lasciare la maglia viola, quindi l’ex Atalanta può essere un obiettivo concreto. Un’altra opportunità è il Genoa, che cerca un terzino destro per Davide Ballardini e ha già manifestato dell’interesse per il giocatore.

Mario Giuffredi, agente di Conti, incontrerà Paolo Maldini e Frederic Massara a inizio gennaio 2021 per fare il punto della situazione e prendere una decisione sul futuro del laterale destro.