Dalla Spagna – Milan, l’attaccante resta nel mirino | Servono 20 milioni

Continua la caccia all’attaccante del Milan, e questo profilo piace particolarmente. Nuove conferme dalla Spagna, ma costa 20 milioni.

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante che possa fare il vice Ibrahimovic. Maldini e Massara stanno valutando la situazione: le alternative allo svedese non mancano, da Leao a Rebic, senza dimenticare Colombo, scelto in estate come centravanti di riserva. Finora, nonostante l’infortunio di Zlatan, non ha trovato molto spazio. Potrebbe andar via in prestito, ma a quel punto l’arrivo di una nuova punta sarebbe più che necessaria.

La società rossonera ha una lista di obiettivi, e fra questi ci sono nomi molto interessanti: dalle opzioni di esperienza come Milik e Giroud, ai soliti giovani talenti, da Antiste a Scamacca. In mezzo c’è una suggestione che arriva direttamente dalla Scozia: si tratta di Odsonne Edouard, l’attaccante del Celtic. Stando a quanto scrive TodoFichajes.com, il Milan sta ancora valutando questo acquisto: piace molto alla società e sarebbe la prima alternative a Luka Jovic, vero “sogno” di mercato.

Per convincere il Celtic, però, serve l’offerta giusta. Che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Sono queste le richieste che arrivano dalla Scozia. Chissà se il Milan non possa lavorare ad un accordo che preveda l’inserimento di Diego Laxalt, passato in estate in prestito proprio ai biancoverdi. Le due parti hanno avuto modo di incrociarsi in Europa League con la doppia sfida dei gironi.