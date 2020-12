Ibrahimovic è tornato in Italia: visita di controllo già effettuata

Ibrahimovic ha fatto rientro a Milano e ha sostenuti gli esami previsti al suo polpaccio sinistro. Si attendono aggiornamenti dal Milan.

Nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto a una visita di controllo al polpaccio sinistro infortunato. Lo rivela Sky Sport.

L’attaccante del Milan è atterrato a Linate all’ora di pranzo e successivamente si è recato presso la Clinica Columbus per nuovi esami strumentali. Da adesso proseguirà l’iter riabilitativo con il club.

Ibrahimovic torna per Cagliari-Milan?

La risonanza effettuata il 18 dicembre aveva evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare indicazioni sull’evoluzione delle condizioni del giocatore.

Ibrahimovic sicuramente salterà le prossime partite contro Benevento, Juventus e Torino. Si ipotizza un rientro per Cagliari-Milan del 18 gennaio, ma bisogna aspettare per capire meglio le sue condizioni fisiche e avere idee più chiare.

Intanto dalla società di via Aldo Rossi è trapelata l’intenzione di non acquistare un vice Zlatan. Paolo Maldini pubblicamente ha fatto intendere che non verrà preso un nuovo centravanti. Ovviamente nel corso del calciomercato lo scenario può cambiare, soprattutto se si verificheranno delle occasioni interessanti sotto il profilo tecnico ed economico.