Ex Milan – Balotelli, gol all’esordio in Monza-Salernitana

Balotelli subito in gol con il Monza, che affronta la Salernitana in questa giornata del campionato di Serie B. L’ex Milan ha iniziato bene.

È Monza-Salernitana la partita di esordio di Mario Balotelli con la maglia brianzola. E gli sono bastati solamente 4 minuti per segnare il suo primo gol.

Sul preciso assist di Carlos Augusto l’ex attaccante di Inter e Milan ha messo in rete senza difficoltà. Cristian Brocchi lo ha lanciato subito titolare alla prima convocazione e Balotelli ha ripagato immediatamente con una marcatura.

In campo anche Kevin Prince Boateng, altro ex Milan. Già buono il feeling tra i due, che hanno giocato assieme in maglia rossonera. Proprio da un colpo di tacco del centrocampista offensivo ghanese è poi nata l’azione del 2-0 del Monza firmato da Antonino Barillà al 45′.

Balotelli non giocava dal 9 marzo (Sassuolo-Brescia) e il suo ultimo gol risaliva a 10 mesi fa. Dopo 63 minuti è stato sostituito, con Brocchi che gli ha fatto i complimenti per la prestazione incoraggiante per il futuro.

Il trasferimento nel club brianzolo è un altro tentativo di rilanciarsi, seppur ripartendo da un campionato come quello di Serie B che non è al livello della Serie A. Adriano Galliani ha deciso di dargli un’occasione e Mario non la deve sprecare.