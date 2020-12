Moratti vota Milan: “Merita lo Scudetto, più dell’Inter”

Massimo Moratti, storico patron e tifoso dell’Inter, ha parlato con sportività della lotta scudetto con le due milanesi.

Massimo Moratti è sempre stato un enorme tifoso dell’Inter, oltre che presidente e patron nerazzurro per quasi venti anni.

Eppure il noto imprenditore è sempre stato sportivo ed imparziale nei giudizi calcistici. E lo ha dimostrato anche oggi, nelle dichiarazioni rilasciate al quotidiano Il Giornale.

L’ex presidente interista si è espresso così sulla lotta scudetto, che vede in prima linea le due compagini milanesi: “Scudetto? L’Inter può farcela, ma deve cambiare molte cose. Al momento il Milan se lo merita di più. Non sottovaluterei neanche la solita Juventus e le altre, tutte molto agguerrite”.

Moratti si è lanciato in diversi elogi agli storici rivali del Milan: “Meritano di essere in testa. Non se l’aspettavano in molti, faccio i complimenti alla società ed a Pioli per come hanno gestito la situazione. Inoltre pensavo che senza Ibrahimovic avrebbero perso terreno, invece sono stati in grado di vincere anche senza di lui”.