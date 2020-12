Papu Gomez, niente Milan | Ma un ex rossonero lo vuole

Gomez potrebbe proseguire la sua carriera in Serie A, ma non al Milan. Intanto arriva un’offerta dalla MLS, dove allena un ex rossonero.

Salvo sorprese clamorose, Alejandro Gomez non vestirà la maglia del Milan. Paolo Maldini ha già chiarito che il Papu non rientra tra gli obiettivi per il mercato di gennaio 2021.

Sul numero 10 dell’Atalanta ci sono comunque squadre italiane come Juventus e Inter. Quest’ultima è in contatto con l’agente del giocatore e, secondo il Corriere della Sera, avrebbe già un accordo sul contratto. Manca, però, l’intesa con la Dea.

Ex Milan – Stam vuole Gomez in MLS

Non mancano le richieste dall’estero per Gomez, finito nel mirino di Jaap Stam. L’ex difensore di Lazio e Milan oggi allena il Cincinnati FC nella Major League Soccer e vorrebbe il Papu nella sua squadra. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, al calciatore è stato offerto un contratto triennale.

Il Cincinnati FC vuole provare a portare l’argentino in MLS, però non sarà facile. Da trovare un accordo con l’Atalanta, oltre che con Gomez stesso. L’ex Catania valuterà, ma sembra intenzionato a rimanere in Europa per proseguire la sua carriera.