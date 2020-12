Cassano sminuisce Donnarumma: “Almeno 10 portieri più forti”

Cassano mette in dubbio il valore di Donnarumma, portiere che secondo Vieri è un talento immenso ma secondo lui ha colleghi molto più forti.

Antonio Cassano dice sempre quello che pensa, anche a costo di essere impopolare. Non ha paura di venire criticato per le sue affermazioni, a volte discutibili sicuramente.

L’ex calciatore è intervenuto su Twitch a Bobo TV con Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola. Durante la chiacchierata ha espresso dubbi sul valore di Gianluigi Donnarumma: “Vi faccio almeno 7-10 nomi di portieri più forti anni luce. Allisson, Ter Stegen, Oblak, Neuer… Vuoi che ne faccio ancora altri?“.

Vieri non è d’accordo con Cassano, ritiene il portiere del Milan un grandissimo talento: “Non è vero, Donnarumma è un talento della natura: ricordatelo, spelacchiato di Genova“.

Il barese ha anche elogiato Stefano Pioli per come sta guidando il Milan: “Mi è piaciuto molto, non solo nella gestione di Ibra. È stato bravo a farsi amare da Ibrahimovic ma soprattutto a farsi seguire da tutti gli altri. Ha fatto la stagione più bella della sua vita“.

Di seguito il video con Cassano, Vieri, Adani e Ventola protagonisti.