Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 15^ giornata di Serie A, ecco chi dirigerà la partita Benevento-Milan.

Fra pochi giorni la Serie A torna in campo dopo la sosta di Natale. Il Milan scenderà in campo domenica contro il Benevento alle ore 18:00. Poco fa sono state rese note le designazioni arbitrali per questo nuovo turno di campionato. La partita dei rossoneri sarà diretta da Pasqua, con Giallatini e Paganessi alle bandierine. Pezzuto il quarto uomo, Di Paolo al VAR.