Verso Benevento-Milan, buone notizie | Un altro rientro oltre Kjaer

Per Benevento-Milan di domenica un altro possibile rientro importante: il calciatore si è allenato oggi e sembra sulla via del recupero.

Il Milan si prepara per la sfida al Benevento di domenica alle 18:00. I rossoneri oggi hanno sostenuto il loro primo allenamento del 2021: come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, ci sono buone possibilità di un altro rientro per questa importante partita in Campani, contro l’ex Filippo Inzaghi.

Infatti pare che la seduta di oggi abbia lasciato buone sensazioni su Samu Castillejo, uscito malconcio dal campo in Milan-Lazio: il recupero dello spagnolo è fondamentale visto che, nel frattempo, si è infortunato Saelemaekers, il quale salterà sicuramente il Benevento e la Juventus. Castillejo è la prima opzione di Pioli per ricoprire il ruolo di esterno destro nei tre dietro la punta.

Ricordiamo che per la partita di domenica dovrebbe tornare a disposizione anche Simon Kjaer, anche lui out da qualche settimane per un infrotunio muscolare. Un rientro fondamentale perché il danese è un faro per la difesa rossonera insieme ad Alessio Romagnoli. Kalulu, dopo le ottime prestazioni di fine 2020, tornerà sicuramente utile al Milan durante il prosieguo del campionato. Matteo Gabbia ne avrà fino a febbraio.