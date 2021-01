Benevento-Milan, i convocati: rientra Kjaer, Castillejo c’è. Out Saelemaekers

Dal sito ufficiale dell’AC Milan è stata resa nota la lista dei convocati di domani. Ecco le reclute di Pioli per Benevento-Milan

Da pochi minuti è stata comunicata la lista dei convocati di Stefano Pioli in vista di Benevento-Milan. Dal sito ufficiale al canale Twitter del club, troviamo tutti i nomi dei giocatori che saranno presenti in campo e in panchina. Ci sono diverse novità. La prima e la più bella è il ritorno in campo di Kjaer, che dovrebbe partire titolare dal primo minuto. Con Theo Hernandez squalificato, ecco Dalot pronto a sostituirlo.

Convocati anche Musacchio e Conti. Al centrocampo poche novità. Con Bennacer out per infortunio arriva la convocazione del giovane Frigerio. Castillejo è presente nella lista, ma il posto da titolare sembra spettare a Diaz.