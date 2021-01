Ibrahimovic a Sanremo, Pioli: “Occasione per dimostrare professionalità”

Nella conferenza stampa delle 14.00, Stefano Pioli ha speso qualche parola riguardo alla futura presenza di Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Ecco la sua dichiarazione

Tra i tanti temi toccati oggi in conferenza stampa da Stefano Pioli, ha spiccato quello sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. La notizia ha alzato un vero polverone. Tra critiche e stupore, è ormai certo che l’11 rossonero sarà ospite in tutte e 5 le serate del Festival della canzone italiana. In una però sarà presente da remoto, in quanto coincide con il match Milan-Udinese del 3 marzo.

Stefano Pioli ha rassicurato tutti, affermando che l’attenzione di Ibra è comunque sul Milan e sugli impegni della stagione. Ecco le parole del mister rossonero a riguardo: