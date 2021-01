Calciomercato Milan – Contatti avviati per Koné | Colpo per gennaio?

Sembra vicino l’acquisto da parte del Milan del giovanissimo centrocampista francese Koné, visionato già da tempo.

Non solo il difensore. Nel mercato di riparazione che inizierà il 4 gennaio, il Milan potrebbe pensare di rimpolpare anche altri reparti.

Uno di questi è il centrocampo, dove al momento Stefano Pioli appare soddisfatto delle scelte a disposizione, ma non disdegnerebbe un mediano in più nelle rotazioni.

Il nome che si batte maggiormente è quello del torinese Meité, magari all’interno di un’operazione di scambio con Krunic. Ma c’è anche un’altra pista che si fa largo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, il Milan starebbe lavorando per l’ingaggio di un giovanissimo talento francese, visionato di recente.

Si tratta di Kouadio Koné, classe 2001 del Tolosa, considerato uno dei giovani mediani di maggior qualità del campionato d’oltralpe.

📞 #Milan, ongoing contacts with Kone’s agent: the young #Toulouse talent can become a target for January.🔜 — Daniele Longo (@86_longo) January 2, 2021

Koné è un titolarissimo del Tolosa, visto che ha quasi sempre giocato nella stagione in corso come centrocampista di riferimento.

Il Milan ha ottenuto recensioni molto positive dai propri scout, tanto da iniziare a dialogare con il club francese e avviare i contatti in particolare con l’agente del 19enne mediano.

Koné, calciatore fisicamente integro e massiccio, rappresenterebbe una valida alternativa a Franck Kessie, stakanovista del reparto mediano rossonero.

Come riportato da Longo, il Milan starebbe valutando la possibilità di acquistare Koné già nel mercato di gennaio, come rinforzo di prospettiva in corso d’opera. Non da escludere però l’opzione di un’operazione da definire l’estate prossima.