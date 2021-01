Calendario Milan: tutte le partite di gennaio 2021

Il calendario del Milan con tutti i match in programma per gennaio 2021. Ci sono sfide importanti contro Juventus e Atalanta da affrontare.

Il Milan ha concluso il 2020 con due vittorie importanti contro Sassuolo e Lazio, mantenendo anche la vetta della classifica della Serie A.

Adesso è iniziato gennaio 2021 e per la squadra di Stefano Pioli ripartono nuove sfide sul campo. La prima domani contro il Benevento, in trasferta. Da non sottovalutare, dato che i ragazzi di Filippo Inzaghi hanno già fermato Juventus e Lazio. Poi ci sarà proprio la Juve da affrontare, all’Epifania a San Siro. Successivamente doppio confronto con il Torino.

Di seguito il calendario con tutti gli impegni del Milan nel mese di gennaio 2021.

SERIE A

Benevento-Milan : domenica 3 gennaio, ore 18.00, stadio Ciro Vigorito – 15ª giornata

Milan-Juventus : mercoledì 6 gennaio, ore 20.45, San Siro – 16ª giornata

Milan-Torino : sabato 9 gennaio, ore 20.45, San Siro – 17ª giornata

Cagliari-Milan : lunedì 18 gennaio, ore 20.45, Sardegna Arena – 18ª giornata

Milan-Atalanta : sabato 23 gennaio, ore 18.00, San Siro – 19ª giornata

: sabato 23 gennaio, ore 18.00, San Siro – 19ª giornata Bologna-Milan: sabato 30 gennaio, ore 15.00, stadio Renato Dall’Ara – 20ª giornata

