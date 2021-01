Ex Milan – Suso in gol nel derby di Siviglia

Jesus Suso si rivela uomo derby, trovando la marcatura nella stracittadina di Siviglia, finita in pareggio.

Suso è sempre uomo derby, dopo aver siglato una doppietta nel derby milanese del 2017 colpisce anche il Betis Siviglia, a cui aveva anche segnato in maglia rossonera. Un andamento molto positivo dell’ex rossonero che registra il secondo gol nelle ultime tre gare giocate dagli andalusi.

Il gol, ovviamente, arriva con un il suo sinistro con un colpo all’angolino che non ha dato scampo a Claudio Bravo, portiere dei bianco verdi. Il match è stato poi pareggiato da un calcio di rigore di Sergio Canales e terminato 1-1. Il Betis ha avuto anche il rigore per vincere, tuttavia Fekir non è riuscito a trasformare il penalty.

I numeri di Suso dopo il gol nel derby di Siviglia

Suso, dopo un inizio di stagione complesso, ha trovato due reti nelle ultime tre gare, portando il bottino a due reti in undici gettoni. Due erano state anche le reti nei scorsi sei mesi, i primi a Siviglia, che hanno visto l’ex esterno rossonero vincere l’Europa League ai danni dell’Inter.