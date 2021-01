Benevento, atto vandalico nella sede del Milan Club

La sede del Milan Club di Benevento è stata oggetto di scritte offensive durante la notte che precede la partita di campionato tra le squadre.

Brutto episodio questa notte a Benevento, dove la serranda e la pavimentazione antistante la sede del Milan Club di via Maria Pacifico sono state imbrattate con scritte volgari.

A dare la notizia è il portale Anteprima24.it, che ha anche pubblicato una foto in cui si vede il risultato dell’atto vandalico effettuato. Proprio oggi alle ore 18 giocheranno Benevento-Milan in una partita valida per la quindicesima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

La squadra di Stefano Pioli è arrivata ieri in città ed è stata ben accolta dai tifosi rossoneri locali. Cori, striscioni e fiaccole per caricare i giocatori, che dal bus hanno apprezzato il sostegno dei milanisti di Benevento.

Sicuramente dispiace per le scritte offensive sulla saracinesca e sul marciapiede della sede del Milan Club in zona Rione Libertà. Un episodio che nulla ha a che fare con lo sport. Purtroppo non è il primo e non sarà l’ultimo che accompagna delle partite di calcio, che dovrebbero essere vissute con uno spirito completamente diverso da quello mostrato da chi ha imbrattato il posto.