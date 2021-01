LIVE – Benevento-Milan, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Diretta live Benevento-Milan: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita valida per la 15esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Archiviato il 2020, il Milan è pronto a tornare in campo e oggi sfida il Benevento allo stadio comunale Ciro Vigorito. I rossoneri ci tengono a iniziare bene l’anno nuovo, una vittoria farebbe mantenere la testa della classifica prima dello scontro contro la Juventus all’Epifania.

Stefano Pioli sa che la sua squadra non deve sottovalutare l’impegno odierno, i ragazzi di Filippo Inzaghi hanno già fermato Juventus e Lazio in questo campionato Serie A 2020/2021. I campani sono avversari assolutamente battibili, però vanno affrontati con la giusta mentalità.

Pioli ritrova Kjaer e Kessie

Rispetto alla partita contro la Lazio, il Milan può contare su Kjaer e Kessie. Il danese ha recuperato dall’infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori per sei partite. Invece l’ex Atalanta era squalificato e a Benevento riprende il suo posto da titolare a centrocampo.

Proprio per squalifica mancherà, però, Theo Hernandez. Diffidato e ammonito contro la Lazio, tornerà contro la Juventus nella prossima giornata. Al suo posto Diogo Dalot, che deve sfruttare la chance. Assenti per infortunio Gabbia, Bennacer, Ibrahimovic e Saelemaekers. Castillejo ha recuperato, però non è al 100%.

Benevento Milan | Formazioni ufficiali

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ioniță; Insigne, Caprari; Lapadula. A disp.: Lucatelli, Manfredini; Foulon, Pastina; Basit, Dabo, Del Pinto, Improta, Tello; Di Serio, Moncini, Sau. All.: F. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Díaz, Çalhanoğlu, Rebić; Leão. A disp.: Donnarumma A., Tătăruşanu; Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio; Castillejo, Frigerio, Hauge, Krunić; Colombo, Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Pasqua di Nocera Inferiore.