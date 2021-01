Benevento-Milan, Tonali espulso | Di nuovo emergenza

Tonali è stato espulso nel primo tempo di Benevento-Milan. Per Pioli è di nuovo emergenza per la partita contro la Juventus di mercoledì.

Nel corso del primo tempo di Benevento–Milan, l’arbitro Pasqua ha espulso Sandro Tonali. Dopo averlo ammonito per un brutto fallo su Improta, è stato richiamato dal VAR: consulto rapido e rosso diretto per il centrocampista rossonero, inevitabile. L’intervento non è cattivo, ma poteva far molto male all’avversario e quindi decisione giusta.

Per il Milan è di nuovo emergenza a centrocampo quindi. Proprio come contro la Lazio, Stefano Pioli sarà costretto di nuovo a scelte obbligate per la partita contro la Juventus di mercoledì sera. Franck Kessie e Rade Krunic, quindi, sarà la coppia di mediani che scenderà in campo nel match del prossimo 6 gennaio. Un’espulsione che non ci voleva visto che nel frattempo il Milan deve ancora fare a meno di Ismael Bennacer, alle prese con l’infortunio muscolare.