Calciomercato Milan – Due obiettivi hanno detto sì a Maldini

Maldini vuole rinforzare il Milan nel mercato invernale, pochi interventi ma ben calibrati. Due difensori hanno dato l’ok al trasferimento.

Il Milan a gennaio non starà fermo sul mercato, ci si attendono almeno due colpi. Uno in difesa e l’altro a centrocampo. La dirigenza si sta già muovendo, compatibilmente con il budget a disposizione.

Per la retroguardia due nomi abbastanza caldi sono quelli di Mohamed Simakan dello Strasburgo e di Ozan Kabak dello Schalke 04. Non delle novità, visto che già a settembre ottobre Paolo Maldini e Frederic Massara provarono a portarne almeno uno in rossonero, ma senza riuscirci.

Simakan e Kabak, sì al Milan

Il giornalista turco Ekrem Konur su Twitter ha confermato che il Milan sta trattando Simakan e Ozan per rinforzare la difesa. Entrambi i giocatori hanno detto sì alla società rossonera per il trasferimento a Milano.

Maldini e Massara hanno l’ok dei due difensori centrali, però devono trovare un accordo con i club di appartenenza. Lo Strasburgo per Simakan chiede 18-20 milioni di euro, mentre lo Schalke 04 per Kabak chiede più di 20 milioni.

Il Milan è arrivato a offrire circa 15 milioni, quindi c’è ancora distanza economica nella trattativa. Inoltre, la dirigenza di via Aldo Rossi spera di riuscire a cedere almeno uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio per non avere una retroguardia sovraffollata da dare in gestione a Stefano Pioli.