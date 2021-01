Sky – Rinnovo Donnarumma: la distanza Milan-Raiola

Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Donnarumma con il Milan. Le negoziazioni vanno avanti, ma non c’è accordo ancora.

Grande prestazione di Gianluigi Donnarumma in Benevento-Milan 0-2. Il portiere rossonero è stato praticamente perfetto nel corso dei 90 minuti più recupero di partita. Sempre attento e pronto a spronare i compagni.

Nel post-match Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato qual è la situazione inerente al rinnovo di contratto. Gigio vuole prolungare l’accordo in scadenza a giugno 2021. C’è una trattativa in corso con Mino Raiola, ma non si è arrivati ancora alla cifra che serve per firmare.

Il Milan ha offerto lo stesso ingaggio percepito attualmente, ovvero 6 milioni di euro netti a stagione. La richiesta dell’agente di Donnarumma è superiore. Il mese di gennaio 2021 sarà determinante per trovare un’intesa, che sicuramente verrà trovata perché Gigio non intende lasciare il club a parametro zero ed è felice in rossonero.