Felipe Caicedo e Lazio sono pronti a dirsi addio. L’attaccante è certamente un’opportunità di calciomercato. Il Milan potrebbe sfruttare l’occasione

La panchina contro il Milan aveva lasciato più di un dubbio, ora – negli ultimi giorni – sono arrivate altre conferme: la Lazio e Felipe Caicedo sono ai ferri corti. L’attaccante ecuadoriano – fondamentale in questa prima parte di stagione, con gol importanti, soprattutto nel finale di gara – potrebbe dunque lasciare la Capitale già durante il calciomercato di gennaio.

La valutazione di Caicedo, anche per via dell’età (è un classe 1988), non è altissima. I biancocelesti per lasciare andare il loro calciatore potrebbero accontentarsi di 5-6 milioni di euro.

L’ex Espanyol, che ha dato prova di poter essere decisivo, anche in pochi minuti, entrando dalla panchina, potrebbe rappresentare il giusto rinforzo per il Milan, che sta cercando un’opportunità per l’attacco.

Caicedo piace parecchio alla Fiorentina, da tempo a caccia di un centravanti, ma attenzione soprattutto alla pista esotica. Non mancano, infatti, le offerte dal Qatar.