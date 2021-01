Ancelotti elogia il Milan: “Grande lavoro di Maldini”

Ancelotti felice di vedere il Milan in vetta alla classifica della Serie A. Spende parole di elogio per Maldini e la squadra di mister Pioli.

Carlo Ancelotti allena l’Everton in Premier League, ma rimane molto legato al Milan. Ha alle spalle un passato importante da giocatore e allenatore in rossonero.

Il tecnico emiliano ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1 e ha speso parole di elogio per la squadra di Stefano Pioli: «Che il Milan stia facendo molto bene è evidente, ha trovato continuità e solidità anche se nell’ultimo periodo ha rinunciato a Ibrahimovic, il suo giocatore più importante».

Ancelotti ritiene che Milan-Juventus non sarà un big match decisivo nella corsa Scudetto, seppur si tratti di un confronto importante per entrambe le formazioni: «Non sarà una gara decisiva, ma dirà soprattutto se la Juve è tornata, come sembra dire il risultato di contro l’Udinese».

L’attuale mister dell’Everton si è espresso sulla rinascita del calcio milanese con i due club in cima alla classifica della Serie A: «C’è un forte investitore nell’Inter, mentre nel Milan vi è una dirigenza che sta facendo bene, soprattutto Maldini, e che è protagonista di un grande lavoro di reclutamento nonostante non possegga la forza economica di altri club».