Papu Gomez, idea scambio Juve-Atalanta

Gomez alla Juve non è fantacalcio. I bianconeri avrebbero proposto all’Atalanta uno scambio per convincerla a cedere il Papu.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus sembra l’unica squadre che potrebbe seriamente avvicinarsi al Papu Gomez. Al momento non c’è una trattativa, ma soltanto un’idea: Federico Bernardeschi all’Atalanta per convincere a cedere il centrocampista. Pista difficilmente percorribile, ma sembra proprio che la chiave per questo affare sia proprio l’uscita dell’ex Fiorentina. Che piace anche all’Hertha Berlino. Ricordiamo che in passato è stato accostato anche al Milan in un’idea – ancora – di scambio con Lucas Paquetà, poi mai concretizzata.