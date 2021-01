Ibrahimovic si prepara al rientro: “Tick tock tick tock” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare per rientrare quanto prima dall’infortunio al polpaccio sinistro. Anche oggi a Milanello si è allenato a parte, non dovrebbe esserci mercoledì in Milan-Juventus.

Comunque il centravanti svedese sui social network si mostra molto desideroso di tornare in campo. Ha pubblicato un video nel quale lo si vede segnare un gol di testa durante un allenamento e nel post c’è scritto “Tick tock tick tock“. Una sorta di conto alla rovescia per il rientro. Il Milan spera di recuperare al più presto Ibrahimovic.