Milan-Juve, forfait di Morata | Pirlo recupera due giocatori

Le ultime news in casa Juventus riguardo ai calciatori a disposizione in vista del match di mercoledì sera a San Siro.

La redazione di Sky Sport ha aggiornato la situazione in casa Juventus, in vista del big match di San Siro previsto per mercoledì sera.

Alvaro Morata non ci sarà. Lo spagnolo salterà sicuramente la sfida al Milan, visto che il risentimento muscolare accusato di recente appare tutt’altro che banale.

Andrea Pirlo non rischierà dunque l’attaccante spagnolo, che resterà fermo ai box lasciando spazio ancora al tandem Cristiano Ronaldo-Dybala.

Milan-Juve, tornano Rabiot e Cuadrado

Il forfait di Morata peserà nelle scelte offensive della Juve. Ma nel frattempo mister Pirlo recupera due calciatori importanti.

Con il Milan saranno a disposizione sia Juan Cuadrado che Adrien Rabiot. Entrambi hanno saltato la sfida di ieri all’Udinese per squalifica.

Molte le scelte a disposizione della Juventus, che dovrebbe confermare il 4-4-2 di partenza per provare a sbancare San Siro.

Cuadrado tornerà ad agire da terzino destro titolare, mentre Rabiot si giocherà il posto con McKennie in mezzo al campo. Sulle corsie laterali sicura la presenza di Chiesa, probabile quella di Ramsey.