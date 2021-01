Dalla Spagna: “Jovic al Milan ad una condizione”

Luka Jovic ancora nei piani del Milan. Ma dalla Spagna arrivano notizie ben precise sul futuro dell’attaccante serbo.

Durante il lockdown si è spesso parlato di Luka Jovic in orbita Milan.

In attesa di capire quale sarebbe stato il futuro di Zlatan Ibrahimovic, in molti avevano accostato l’attaccante serbo ad un futuro in maglia rossonera.

Per il momento Jovic è ancora di proprietà Real Madrid, ma a breve potrebbe cambiare maglia. I rossoneri sarebbero ancora interessati al suo cartellino.

Leggi anche > Milan, l’attaccante può arrivare dal Napoli

La verità su questa ipotesi di mercato l’ha svelata il giornalista spagnolo Eduardo Cornago, della redazione di AS.

Interpellato da Tuttomercatoweb.com, il cronista iberico ha aggiornato così la situazione di Jovic: “Non sta convincendo al Real. È stato fatto un grande investimento per portarlo a Madrid, ma lui non è mai riuscito a mostrare gli alti livelli di rendimento espressi in Germania e Portogallo. Dubito però che in questo mercato possa andarsene…”.

Al Milan potrebbe arrivare ad una sola condizione: “Se Luka parte adesso bisogna trovargli un sostituto e col sensibile taglio del monte ingaggi messo in atto dalla società ciò sarebbe possibile solo andando a prendere un profilo molto economico sul mercato. Se questo sostituto low-cost poi dovesse arrivare, chiaramente il Milan sarebbe un serio candidato nella corsa a Jovic”.