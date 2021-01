Calciomercato Milan – Napoli, l’attaccante andrà via | Maldini alla finestra

Proposto anche questo attaccante al Milan in vista del mercato di gennaio che apre ufficialmente oggi i battenti.

Oggi 4 gennaio è ufficialmente iniziato il calciomercato di riparazione. La sessione invernale aiuterà i club a completare le rispettive rose in vista della seconda parte di stagione.

Si parla del Milan come di una delle squadre più attive in tal senso. Nel mirino c’è un difensore centrale, ma anche una prima punta per completare il reparto offensivo.

Il vice-Ibrahimovic non è ancora stato individuato, ma nelle ultime ore si affaccia l’ipotesi di un usato sicuro proveniente dalla Serie A.

Milan, proposto Llorente: i rossoneri ci pensano

Il club rossonero deve decidere. Come rinforzo in attacco potrebbe arrivare o un giovane talento da lanciare in prospettiva futura, oppure un centravanti d’esperienza.

Se si propendesse per la seconda ipotesi, potrebbe farsi strada il nome di Fernando Llorente. Il centravanti spagnolo è infatti in uscita dal Napoli.

L’ex Juve e Athletic Bilbao non ha mai trovato spazio nella rosa di mister Gattuso. Ecco perché il Napoli lo starebbe offrendo a destra ed a manca.

Proprio un ritorno alla Juventus sarebbe l’opzione più gradita da Llorente, ma tale possibilità non è ancora da considerarsi concreta.

Il Napoli lo ha offerto anche a squadre come Benevento, Spezia e Genoa. Nelle ultime ore è stato pure accostato al Milan, proprio perché è nota la ricerca di un vice-Ibra.

Llorente sarebbe un colpo low-cost per gennaio, ma certamente con un’età anagrafica importante, tale da non renderlo un investimento in prospettiva.

Di certo per i rossoneri l’attaccante iberico non sarebbe una prima scelta, ma un’opzione da non scartare anche nel finale della sessione di mercato invernale.