Calciomercato Milan – Doppio acquisto dal Verona! | Maldini fa sul serio

Maldini e Massara interessati a due gioielli dell’Hellas Verona. La dirigenza del Milan sta lavorando per portarli alla corte di mister Pioli.

Il Milan guarda anche in casa Verona per rinforzarsi. Ci sono due giocatori della squadra di Ivan Juric che piacciono: Matteo Lovato e Mattia Zaccagni.

Nei giorni scorsi è trapelata l’esistenza di un’offerta per l’acquisto del cartellino del difensore: 5 milioni di euro più Leo Duarte, pagato 10 milioni dal club rossonero nell’estate 2019. L’Hellas ha respinto tale proposta, giudicata insufficiente.

Leggi anche:

Maldini su Lovato e Zaccagni

Oltre all’offerta per Lovato, il Milan ne avrebbe avanzata una anche per Zaccagni: circa 12 milioni e la possibilità di lasciare il giocatore in prestito alla squadra veneta fino a fine stagione.

Secondo quanto spiegato dai colleghi di calciomercato.com, l’interesse del Milan per Zaccagni è qualcosa di concreto. La società rossonera si è inserita con decisione sul giocatore finito già nel mirino di Napoli, Roma e Inter.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avviato una trattativa con il Verona, il cui prezzo del cartellino si aggira sui 15 milioni. Non è escluso che il Milan provi a bloccare subito Zaccagni, lasciandolo all’Hellas fino a fine campionato.