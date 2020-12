Lovato al Milan, c’è l’offerta di Maldini | Cifre e dettagli

Il Milan ha rotto gli indugi e ha avanzato una prima proposta per Lovato del Verona. Offerti soldi e una contropartita tecnica nell’affare.

Il Milan ha messo gli occhi su Matteo Lovato, non è un segreto. Il giovane difensore del Verona piace molto a Paolo Maldini e Frederic Massara.

La società rossonera vuole prendere un rinforzo al centro della difesa a gennaio 2021 e pensa anche a lui. La trattativa non si presenta facile, dato che l’Hellas vorrebbe tenere il giocatore almeno fino a fine stagione e comunque ha già fissato una valutazione alta per il cartellino. Senza dimenticare la concorrenza, della Juventus in particolare.

Calciomercato Milan, proposta per Lovato

Oggi il Corriere di Verona riferisce che il Milan ha offerto all’Hellas 5 milioni di euro più il cartellino di Leo Duarte. Il club veneto ha respinto la proposta, ritenuta troppo bassa.

Maldini e Massara probabilmente ci riproveranno. Hanno messo sul tavolo Duarte come contropartita tecnica dell’operazione, dato che l’ex Flamengo non rientra nel progetto rossonero. Fu pagato circa 10 milioni di euro, però tra infortuni e scelte tecniche ha avuto sempre poco spazio. Il fatto che Pierre Kalulu lo abbia superato nelle gerarchie dice molto.