Calciomercato Milan, Isco via da Madrid | Scelta la prossima squadra

Isco è stato più volte accostato a Milan, Juventus e Inter ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Spagna. Il giocatore ha fatto una scelta.

È fuori dal progetto di Zinedine Zidane e dunque Isco è destinato a lasciare il Real Madrid. Un giocatore del suo calibro fa gola a molte squadre europee.

In Italia il suo nome è stato accostato a Juventus, Inter e Milan. Un’operazione non facile, considerando l’alto ingaggio e il fatto che i blancos non vogliono regalare il giocatore in scadenza a giugno 2022.

Isco verso il Siviglia: news dalla Spagna

Il futuro di Isco potrebbe essere ancora in Spagna, anche se con una maglia diversa da quella attuale. Il quotidiano AS rivela che il calciatore ha deciso di lasciare il Real Madrid e vorrebbe trasferirsi al Siviglia.

L’ex Malaga ha grande stima di Julen Lopetegui, allenatore della squadra andalusa e che in passato lo ha allenato sia con la Spagna che con il Real Madrid stesso. Zidane ha perso fiducia in Isco, però sembra intenzionato a trattenerlo almeno fino al termine della stagione dato che ci sono molte partite da affrontare e vi è il rischio infortuni.

Probabilmente il 28enne centrocampista offensivo lascerà Madrid solamente nell’estate 2021. Il Real chiederà 15-20 milioni di euro per la cessione e risparmierà circa 7 milioni netti dell’ingaggio previsto per l’ultimo anno di contratto. Il Siviglia di Lopetegui può essere la squadra giusta per Isco, che vuole rilanciarsi e preferisce farlo in Spagna che all’estero.