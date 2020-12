Celtic, ecco il prezzo di Edouard: il Milan frena

Il Daily Record scozzese ha confermato l’interesse del Milan per Edouard. Il Celtic ha fissato il prezzo dell’attaccante, e adesso la pista si complica per i rossoneri

Non è una novità che al Milan serva un altro attaccante. Anche se la dirigenza rossonera ha più volte affermato che l’acquisto di una punta non è tra i suoi piani, ma sembra evidente l’esatto contrario. Con il doppio infortunio di Ibrahimovic è venuta fuori la necessità di rinforzare il reparto con un attaccante puro, all’altezza di sostituire lo svedese.

Tra i tanti profili che piacciono a Maldini e Massara, si è fatto caldo quello di Odsonne Edouard. L’attaccante del Celtic che ha segnato contro i rossoneri in Europa League, sembrerebbe il giocatore adatto ai piani del Milan. Innanzitutto perchè, oltre ad essere un giovane, è molto talentuoso: grandi giocate e tanti gol con la maglia del club scozzese. La dirigenza rossonera sta sondando la pista Edouard già da qualche tempo, ma adesso è venuto fuori un grande ostacolo: il prezzo del cartellino del giocatore.

Il Celtic ha fissato il prezzo di Edouard

Stando a quanto riportato dal Daily Record, il Celtic Glasgow non vorrebbe privarsi del giocatore classe 98′ sino alla fine della stagione. Ma se il Milan, o altre pretendi sono così interessate all’attaccante, dovranno sborsare circa 35 mln di euro. E’ chiaro che la dirigenza rossonera non è disposta a spendere una tale somma.

Il vice Ibrahimovic non era tra i piani del Milan per gennaio. Se la società dovesse prendere un altro attaccante per garantire un sostituto di qualità allo svedese, verterà su un affare più economico. Il prestito secco o con diritto di riscatto è tra le opzioni più plausibili per il Milan.