Dall’Inghilterra – Colpo Scudetto dal Crystal Palace | 40 milioni!

Maldini e Massara hanno messo gli occhi su un attaccante della Premier League. La notizia arriva dal quotidiano inglese The Sun

La dirigenza rossonera è a lavoro per regalare un buon mercato alla società. L’obiettivo è quello di arricchire la rosa e renderla più competitiva per ambire al raggiungimento di grandi risultati nell’attuale stagione: qualificazione alla Champions League prima di tutti. Ecco che oltre al difensore e al mediano, serve anche un altro attaccante, degno sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Tra i tanti nomi caldi fatti, spiccano quelli di Scamacca, Jovic ed Edouard.

Ma non è finita qui, la lista dei desideri di mercato sembra essersi allargata. Per il reparto d’attacco un altro profilo è spuntato nelle ultime ore. La notizia arriva dall’Inghilterra, e parla di un centravanti che milita proprio nella Premier League. Il quotidiano inglese The Sun ha affermato che il Milan ha messo gli occhi su Wilfred Zaha, attaccante del Crystal Palace.

Chi è Zaha, il bomber del Crystal Palace

Maldini e Massara avrebbero pensato a Wilfred Zaha per rinforzare il reparto offensivo del Milan. Secondo quanto riportato dal Sun inglese, la trattativa tra le parti sarebbe ancora sul nascere. Ma il profilo del giocatore è davvero interessante. Parliamo di un attaccante atipico, capace di rivestire più ruoli in zona offensiva. Hodgson, allenatore del Crystal Palace, lo ha impegnato come prima punta in questo inizio di stagione. Il calciatore non ha deluso le aspettative del suo mister, e ha messo a segno 8 reti in 14 match giocati.

Numeri niente male per l’ivoriano, che a 28 anni sta dando molto alla squadra inglese. La trattativa tra il Milan e il Crystal Palace vede però due grandi ostacoli, essenzialmente per la parte rossonera. Il primo riguarda la carissima richiesta economica degli inglesi per il cartellino di Zaha: ben 40 mln di euro. Il secondo ostacolo fa capo proprio ad Hodgson, l’allenatore del Crystal Palace che non vuole fare a meno dell’ivoriano a stagione in corso.

Ma il calciomercato deve ancora iniziare, e la trattativa potrebbe prendere il giusto verso.