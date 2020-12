Tuttosport – Rinnovo Ibrahimovic | Incontro fissato in primavera

L’edizione odierna di Tuttosport ha speso delle righe riguardo al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Tutto incerto sino ad adesso, ma a breve si deciderà il futuro dello svedese

I tifosi milanisti, ma anche l’intera società rossonera, aspetta con ansia il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il doppio infortunio lo sta tenendo fuori a lungo, e alla squadra serve la grinta che lo svedese trasmette quando è in campo; una spinta emotiva e non solo, utile ad affrontare il tour de force della seconda metà della stagione.

Purtroppo, i 39 anni sono pesanti da sopportare fisicamente anche per uno che si chiama Zlatan Ibrahimovic. Proprio la sua età e condizione fisica stanno facendo riflettere l’attaccante e la società sulla possibilità di rinnovare il suo contratto per un’altra stagione, dato questo è in scadenza a giugno 2021. In più, lo svedese non ha accanto la famiglia a Milano. I due figli e la moglie sono rimasti in Svezia, e lui ne sente molto la mancanza.

Diversi aspetti condizionano quindi la possibile permanenza di Ibra al Milan. L’edizione odierna di Tuttosport, afferma che la dirigenza rossonera, Ibrahimovic e Raiola si riuniranno in primavera per parlare del rinnovo dell’11 rossonero. Ovviamente verranno presi in considerazione tutti gli aspetti elencati. Chi ama i colori rossoneri, spera che Ibra rimanga ancora e per tanto al Milan, ma nessuno è eterno, neanche Dio Zlatan.