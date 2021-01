Calciomercato Milan, richieste per Krunic | La posizione del club

Il Milan sembra avere le idee chiare sul futuro di Krunic, centrocampista al centro di diverse discussioni. L’ex Empoli dovrebbe rimanere a Milanello.

Il Milan probabilmente prenderà un nuovo centrocampista nel mercato di gennaio 2021. Stefano Pioli ha bisogno di un mediano più funzionale rispetto a Rade Krunic per giocare nel 4-2-3-1.

Il bosniaco sembra più adatto a fare la mezzala in una linea a tre. Nell’attuale modulo rossonero è stato impiegato anche da trequartista. Mercoledì contro la Juventus toccherà a lui affiancare Franck Kessie, dato che Ismael Bennacer è ancora infortunato e Sandro Tonali sarà squalificato.

Mercato Milan, Krunic rimane in rossonero?

In queste settimane si è parlato di una possibile cessione di Krunic per fare spazio a un nuovo centrocampista. Sky Sport conferma che, nonostante le richieste arrivate per l’ex Empoli, il club rossonero non ha intenzione di venderlo nella sessione di calciomercato di gennaio 2021.

Anche in caso di arrivo di un rinforzo a centrocampo, il bosniaco rimarrà nella squadra di Pioli. Ci sono ancora tante partite da disputare fino al termine della stagione ed è utile avere più alternative. Prendere un altro mediano completerebbe un reparto nel quale già nella scorsa finestra del calciomercato sembrava dovesse arrivare un innesto.

Paolo Maldini stesso ammise che c’era una trattativa per Tiemoué Bakayoko. E anche altri centrocampisti furono oggetto di sondaggi e negoziazioni. Adesso la dirigenza del Milan ha la necessità di prendere davvero un rinforzo nel settore, non può più rinviare l’operazione.