Milan su Koné, trattativa iniziata | Il prezzo del Tolosa

Il Milan è in contatto con il Tolosa per assicurarsi Kouadio Koné. Il giovane talento francese potrebbe essere il colpo per il centrocampo di mister Pioli.

Difesa e centrocampo sono le priorità del Milan per il mercato di gennaio 2021. I due rinforzi potrebbero arrivare entrambi dalla Francia.

Per il ruolo di centrale difensivo l’obiettivo è Mohamed Simakan dello Strasburgo, mentre per il centrocampo piace molto Kouadio Koné del Tolosa. Quest’ultimo gioca in Ligue 2, la Serie B francese, ma è tenuto in grande considerazione dal club rossonero.

Calciomercato Milan, assalto a Koné

Secondo quanto spiegato dai colleghi di calciomercato.com, il Milan ha avviato da tempo i contatti con l’entourage di Koné e adesso ha iniziato anche la trattativa diretta con il Tolosa.

L’affare non è semplice, perché il club francese chiede già circa 15 milioni di euro per il cartellino del centrocampista 19enne e sfrutta anche l’interesse di squadre della Premier League, in particolare il Leeds United, per tenere alta la valutazione. Il Tolosa, ovviamente, spera nell’asta per poter guadagnare il più possibile dalla cessione del giocatore.

Il Milan sta provando a sconfiggere la concorrenza. Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno muovendo per dare a Stefano Pioli un innesto in mediana. Il giovane francese Koné piace e i dirigenti rossoneri faranno il possibile per assicurarselo. Nei prossimi giorni possono esserci aggiornamenti importanti su questa trattativa.