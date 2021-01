Juventus, altri positivi? Pirlo: “Aspettiamo esito analisi”

Possibili nuove positività in casa Juventus, come ammesso anche dal tecnico bianconero Andrea Pirlo in conferenza.

Non solo Alex Sandro. In casa Juventus si fa strada lo spettro di altre positività da Covid-19.

Dopo l’ufficialità del tampone positivo per il terzino brasiliano, i bianconeri stanno attendendo l’esito anche degli ultimi test molecolari di oggi.

Lo ha ammesso anche Andrea Pirlo in conferenza stampa: “I ragazzi hanno fatto gli esami stamattina e stiamo aspettando gli esiti delle analisi. Nel pomeriggio sapremo se ci saranno altre positività”.

In vista del match contro il Milan dunque si prospettano altre eventuali assenze. A breve la Juventus comunicherà l’esito di tutti i tamponi di squadra e staff tecnico.

Nella conferenza terminata poco fa, mister Pirlo ha anche parlato delle condizioni di alcuni suoi elementi della rosa: “Valutiamo Dybala, che ieri aveva la febbre. Morata invece non ci sarà, ok sia Arthur che Rabiot”.

Sul Milan e sullo scontro diretto: “Non sarà una gara da dentro o fuori, importante ma non decisiva. Milan-Juve ha sempre il suo fascino, ora affrontiamo una squadra forte, che non perde da mesi. L’obiettivo è imporre il nostro gioco a San Siro senza paura”.