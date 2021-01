Dopo Alex Sandro, un altro calciatore della Juventus è risultato positivo al Covid-19. Anche lui salterà la partita contro il Milan.

Un altro ko per Covid-19 per la Juventus in vista della partita contro il Milan di domani. Dopo Alex Sandro, anche Juan Cuadrado è risultato positivo. Il colombiano, che era appena rientrato dalla squalifica, non sarà quindi a disposizione di Andrea Pirlo per il match di San Siro contro i rossoneri.

I bianconeri lo hanno ufficializzato poco fa con un comunicato ufficiale, che conferma l’assenza dell’esterno colombiano dalla gara di domani.

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”.