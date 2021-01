Napoli, nuovo capitolo della telenovela Milik | Decisione ufficiale!

Il Napoli ha comunicato al suo attaccante, ormai fuori rosa, la propria decisione sul futuro e sul mercato di gennaio.

La telenovela Arkadiusz Milik continua a far parlare di sé. L’attaccante del Napoli è uno dei calciatori più discussi in ambito mercato in questo momento.

Nonostante la scadenza di contratto a giugno prossimo e il suo status di ‘fuori rosa’, il Napoli sembra non voler lasciar partire facilmente il polacco.

Nelle ultime ore si era parlato di club come Atletico Madrid e Marsiglia pronti ad ingaggiare Milik già a gennaio, ma tutto sembra essersi arenato.

Infatti il Napoli, come scrive Calciomercato.it, avrebbe comunicato ufficialmente a Milik la propria recente decisione.

Secco no dei partenopei alle proposte arrivate dall’estero, in particolare a quella dell’Atletico. Gli spagnoli avevano messo sul piatto 6-7 milioni di euro per acquistare il polacco.

Il Napoli continua a chiedere 15 milioni, troppi anche per il Marsiglia. Trattative dunque chiuse negativamente, col numero 99 costretto a restare ancora fuori squadra.

Solo la Fiorentina si è avvicinata alla richiesta economica degli azzurri, ma in questo caso sarebbe stato lo stesso Milik a rifiutare le avance, considerando la viola una destinazione poco appetibile.

L’unica consolazione per Milik riguarda la prossima estate. L’attaccante classe ’94 a breve potrà iniziare a valutare nuove proposte in vista della stagione 2021-2022. Milan, così come Roma, Juventus e Atletico, potrebbero darsi battaglia per il colpo a costo zero.