Castillejo via? Il sostituto arriva dal Real Madrid | Si libera a zero!

Dalla Spagna: il calciatore del Real Madrid non rinnova e si libera a parametro zero. Idea Milan in caso di addio di Castillejo.

Al Real Madrid sta per nascere un’opportunità di calciomercato niente male. Come scrive TodoFichajes.com, Luka Modric ha deciso di rinnovare il contratto: poco fa sembrava destinato alla separazione, adesso invece si è messo in testa di chiudere la carriera coi Blancos. Il croato fu vicino all’Italia, in più occasioni: prima all’Inter, poi al Milan. Alla fine è rimasto lì, e lo farà ancora.

Sergio Ramos, invece, non farà come Modric, o meglio: stando alle ultime indiscrezioni, pare aver deciso di cambiare aria, con Paris Saint-Germain e Inter Miami come possibili destinazioni. Il difensore non è in alcun modo un obiettivo possibile per il Milan: cifre altissime, e per di più è troppo avanti con l’età. Chi, invece, non rinnova ma potrebbe diventare un buon nome per il mercato rossonero è Lucas Vazquez, l’esterno che con Zidane ha imparato a fare anche il terzino destro.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Vazquez a parametro zero

Maldini ha più volte specificato che sulle trequarti il Milan è completo. In caso di un’uscita di Samu Castillejo, sempre accostato a società spagnole, potrebbe essere un buon nome. Vazquez non rinnova col Real e si libera a parametro zero in estate, anche se a gennaio potrebbe comunque andar via per una cifra molto bassa. Lo spagnolo, duttile e con grande esperienza, è un profilo da tenere in considerazione.