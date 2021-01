Calabria e Kessie verso il rinnovo | Aumentano gli ingaggi

Il Milan vuole blindare Calabria e Kessie con dei nuovi contratti. Ambedue i giocatori avranno un adeguamento del proprio stipendio.

Il Milan sta apprezzando molto i rendimenti di Davide Calabria e Franck Kessie, spesso tra i migliori in campo. I due giocatori non si risparmiano mai, lottano fino alla fine e sono delle garanzie per Stefano Pioli.

Entrambi hanno un contratto che scade a giugno 2022 e l’idea della dirigenza è di rinnovarli con anticipo. Non si vuole assolutamente ripetere la situazione che stiamo vedendo con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, arrivati a meno di sei mesi dalla scadenza senza il rinnovo.

Milan news | Aumento di stipendio per Calabria e Kessie

Il quotidiano Tuttosport spiega che ci sono buone sensazioni sui prolungamenti contrattuali di Calabria e Kessie. Per ambedue sono arrivo dei rinnovi con adeguamento degli ingaggi.

L’attuale stipendio del terzino è di 2 milioni di euro netti a stagione, mentre il mediano ex Atalanta percepisce 2,2 milioni annui. Il Milan è pronto a dare un aumento ad entrambi per premiare le loro prestazioni e ribadire quanto siano importanti per la squadra.