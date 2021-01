Rinnovo Donnarumma, ultimo ostacolo | Il Milan respinge Raiola

Il Milan continua a trattare con Raiola il prolungamento di contratto di Donnarumma. Maldini spera di concludere l’accordo al più presto.

Gianluigi Donnarumma anche contro il Benevento ha fornito una grande prestazione. Il portiere del Milan è cresciuto molto nelle ultime due stagioni, eliminando dei difetti e completandosi.

Gigio rappresenta una garanzia e, considerando che deve ancora compiere 22 anni, possiede margini di crescita ulteriore. È già ad un altissimo livello, ma può fare nuovi progressi lavorando sodo con i preparatori presenti a Milanello. Lavorare con uno come Nelson Dida lo sta aiutando certamente.

Milan news | Rinnovo Donnarumma: la situazione

Il Milan vuole assolutamente blindare Donnarumma, il cui contratto scade a giugno 2021. Questo mese può essere quello decisivo per la trattativa, che il club punta a concludere proprio entro fine gennaio.

Bisogna accelerare per raggiungere un accordo con Mino Raiola, agente di Gigio. Il quotidiano Tuttosport spiega che le parti devono ancora accordarsi sull’ingaggio (servono almeno 7 milioni netti annui) e sulla clausola di risoluzione. Quest’ultima è voluta dal procuratore, che vorrebbe fissarla a una cifra non elevata. La società rossonera, invece, non vorrebbe proprio inserirla nel nuovo contratto.

Le discussioni vanno avanti e il Milan è fiducioso di raggiungere un’intesa soddisfacente entro fine mese. Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis hanno incassato il sì di Donnarumma al rinnovo, dato che il portiere non intende lasciare il club e soprattutto non vuole farlo a parametro zero. Ma c’è una montagna difficile da scalare prima della fumata bianca: Raiola.