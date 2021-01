Simakan vicinissimo al Milan | Cosa manca per chiudere

Il Milan accelera per l’acquisto di Simakan, la negoziazione con lo Strasburgo è in stato avanzato e manca poco per raggiungere un accordo.

Il Milan ha deciso di affondare il colpo e di prendere Mohamed Simakan. Dopo settimane di contatti, la trattativa negli ultimi giorni è entrata nel vivo e si potrebbe concludere a breve.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di puntare con decisione sul difensore classe 2000 dello Strasburgo. Dopo la negoziazione fallita nell’ultima sessione del calciomercato, adesso la dirigenza rossonera intende chiudere l’operazione con successo.

Mercato Milan | Il punto sull’affare Simakan

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il Milan ha offerto 14 milioni di euro più altri 3 di bonus. Un passo avanti importante, visto che la precedente proposta rossonera arrivava a circa 15 milioni con i bonus inclusi.

Lo Strasburgo a settembre-ottobre chiedeva 20 milioni, adesso a 18 si può chiudere. La differenza economica tra i due club è di appena un milione ora. Comunque il Milan non è intenzionato a trasformare in parte fissa i soldi proposti come bonus. Ma la trattativa potrebbe chiudersi a breve.

Simakan e il suo entourage hanno fatto già sapere allo Strasburgo di voler approdare in rossonero. La scelta del giocatore è chiara e mette al riparo, almeno per il momento, il Milan da rilanci da parte del Lipsia o di squadre della Premier League.

Tra la dirigenza rossonera e gli agenti del giocatore c’è già un accordo di massima per un contratto quinquennale. Maldini e Massara contano di arrivare a breve alla fumata bianca con lo Strasburgo. Entro il fine settimana l’affare dovrebbe essere concluso.