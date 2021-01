Calciomercato Milan – Tutto su Koné | Le cifre della trattativa

Il Milan ha deciso di andare su Koné per il centrocampo. Trattativa avviata con il Tolosa, ecco le cifre sul piatto.

Il Milan ha due obiettivi per questo calciomercato: un difensore e un centrocampista. Per adesso, in attesa di notizie da Ibrahimovic, non è in agenda l’arrivo di un attaccante. Maldini e Massara hanno scelto anche i profili sui quali puntare per puntellare la rosa di Stefano Pioli in quei due reparti, ed entrambi arrivani dalla Francia.

Da settimane ormai vi parliamo del forte interesse del Milan per Simakan dello Strasburgo: la trattativa va avanti da tempo e ci sono buone possibilità di chiduerla. Per il centrocampo, invece, il nome è spuntato fuori da poco e in maniera inaspettata: si tratta di Kouadio Koné, in forza al Tolosa, in Ligue 2. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Milan ha deciso che è lui l’uomo per rinforzare il centrocampo e dare il cambio a Bennacer, Kessie e Tonali.

Milan, l’offerta per Koné

La trattativa col Tolosa va avanti da qualche giorno, e Di Marzio ha svelato intanto le cifre. L’offerta del Milan è di 5/6 milioni di euro, mentre la richiesta è di 10 milioni. Insomma, un problema molto simile a quello per Simakan: c’è l’ok e il via libera del calciatore, ma i rispettivi club non vogliono fare sconti sui costi dei cartellini. Arriverà la svolta soltanto se le due parti riusciranno ad arrivare ad un compromesso: o il Milan aumenta l’offerta o il Tolosa abbassa le pretese.