Calciomercato Milan – Colpo Zaccagni, le ultime da Di Marzio

Le ultime da Di Marzio sulla presunta trattativa fra il Milan e l’Hellas Verona per Zaccagni. Ecco come stanno davvero le cose.

Mattia Zaccagni sarà uno dei protagonisti di questo calciomercato. La rete in rovesciata contro lo Spezia ha convinto ancor di più i club interessati, su tutti la Roma e il Napoli. Oggi alcune fonti hanno parlato anche di un interesse del Milan di questo giocatore, con Maldini pronto al doppio colpo con Lovato – da tempo nel mirino per rinforzare la difesa.

Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato – L’originale, si è esposto in merito a questa possibile trattativa. Stando alle informazioni in suo possesso, non ci sono conferme sul tentativo dei rossoneri per il trequartista dell’Hellas Verona. La società più forte in questo momento su di lui è il Napoli, con De Laurentiis che vorrebbe impostare un affare alla Rrhamani: acquistarlo adesso e lasciarlo in prestito all’Hellas, per poi portarlo in Campania in estate.

Leggi anche:

Milan, niente Zaccagni: ecco gli obiettivi

Il Milan sembra fuori quindi dalla corsa per questo calciatore. Maldini e Massara ormai sono concentrati su solo due obiettivi, entrambi provenienti dalla Francia: si tratta di Simakan e Koné. Come vi parliamo da diverse settimane, i rossoneri hanno deciso che sono loro gli obiettivi per questo calciomercato. Zaccagni si allontana quindi, così come non ci sono conferme su Lovato, che però resta nel mirino in ottica futura.