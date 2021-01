Il Milan avrebbe messo nel mirino il secondo figlio di Lilian Thuram, Khephren. E’ un centrocampista, è giovanissimo e gioca nel Nizza.

Lo scorso anno si è parlato spesso di un interesse del Milan per Marcus Thuram, figlio di Lilian e centravanti del Borussia M’gladbach. Obiettivo difficile, per svariati motivi. Soprattutto economici. Ecco quindi che Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero fare un tentativo per l’altro Thuram, il terzo e secondogenito di Lilian.

Si tratta di Khephren Thuram. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista sarebbe finito sul taccuino dei due dirigenti rossoneri, sempre attenti ai giovani talenti d’Europa, in particolare quelli provenienti dalla Francia. Thuram, infatti, si aggiunge ad altri tre obiettivi che vengono da Ligue 1 e Ligue 1: Florian Thauvin, in scadenza col Marsiglia, Simakan dello Strasburgo e infine Koné del Tolosa.

Leggi anche:

Khephren Thuram, ecco quanto costa

E adesso c’è Thuram, il terzo della dinastia. Un mediano molto duttile, bravo coi piedi e con una bella presenza fisica in mezzo al campo. Classe 2001, è giovanissimo e gioca nel Nizza. Secondo Transfermarkt, il costo si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma il suo club potrebbe chiederne molti di più. D’altronde, Khephren è considerato un ottimo talento e, si sa, il potenziale ad oggi costa molto più del valore attuale.