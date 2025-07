Tripla cessione Milan, il rossoneri fanno cassa in un colpo solo

Igli Tare è chiamato a cedere: ecco i tre giocatori che possono trasferirsi in neroverde: il punto della situazione

In attesa di conoscere la volontà del Club Brugge che a breve darà una risposta per Jashari, Igli Tare si sta muovendo tra mercato in entrata e in uscita. Sono diversi i calciatori che devono varcare i cancelli di Milanello, ma tanti altri faranno le valigie per dire addio al Milan.

Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di FabrizioRomano, il Sassuolo sarebbe interessato a tre giocatori del Milan: “Per il centrocampo, tra i primi nomi per rinforzare il centrocampo del Sassuolo, ci sono Tommaso Pobega e Yacine Adli. Tra l’altro Adli ha detto no ad un’offerta dalla Russia, preferirebbe continuare in Italia. Capiremo le prossime offerte. Per l’attacco invece ci sono i nomi di Giovanni Simeone del Napoli e Lorenzo Colombo del Milan“.

I neroverdi di Carnevali, stando al noto giornalista, stanno, dunque, pensando a tre giocatori del Milan per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il Sassuolo è reduce da un’annata in Serie B e sta cercando dei giocatori di esperienza per non perdere la categoria. Si guarda così in Casa Milan: Tommaso Pobega e Yacine Adli hanno una valutazione di una ventina di milioni complessivi. Lorenzo Colombo, invece, può lasciare il Diavolo per 8-9 milioni.

Calciomercato Milan, la lunga lista dei partenti: Tare a lavoro

Tommaso Pobega, Lorenzo Colombo e Yacine Adli non sono gli unici giocatori con la valigia in mano. Di questi solo il francese non è stato convocato, al pari di Theo Hernandez, destinato a volare in Arabia Saudita per vestire la maglia dell’Al Hilal, e Ismael Bennacer.

Per l’algerino non è stato facile, fin qui, trovare una nuova sistemazione, ma al Milan non c’è spazio. Il Diavolo per lui cerca una squadra a titolo definitivo. Il Marsiglia lo avrebbe anche tenuto, solo, però, con la formula del prestito. Sono destinati a salutare anche Emerson Royal e Samu Chukwueze.

Ma la lista, come detto, è davvero lunga e comprende ovviamente anche Noah Okafor e Yunus Musah. L’americano ha una valutazione importante, sui 30 milioni di euro. La Premier League appare essere la destinazione più probabile per l’ex Valencia. L’attaccante, invece, potrebbe trasferirsi in Turchia