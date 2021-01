Riqui Puig rinnova col Barcellona | Il futuro resta incerto

Il giovanissimo centrocampista del Barcellona è pronto a firmare il rinnovo, ma non è ancora certo di restare a lungo.

Dalla Spagna arriva una notizia importante, riguardo uno dei maggiori talenti calcistici del Barcellona.

Pare che sia stato raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Riqui Puig, giovanissimo centrocampista cresciuto nella cantera blaugrana.

Puig era in scadenza a giugno 2021 e nelle ultime settimane era stato accostato a diversi club esteri, tra cui anche il Milan.

Leggi anche > Thauvin si svincola! Milan in pole

Lo scrive oggi il portale Fichajes.net, che parla di una firma imminente fino all’estate 2023 per il calciatore classe ’99.

Allo stesso tempo però si parla di un ruolo ancora marginale per Puig all’interno della rosa del Barcellona. Il rinnovo imminente non cambierà infatti le cose.

Per Ronald Koeman, attuale tecnico del Barça, il mediano nativo di Matadepera non rappresenta una prima scelta. Il suo score stagionale parla di appena 5 presenze ufficiali, per un totale di soli 78 minuti in campo.

Davvero poco per Puig, considerato un talento di grande prospettiva, ma spesso lasciato ai margini come ai tempi di altri tecnici, come Valverde e Setién.

Dunque il rinnovo non basterà a togliere del tutto Puig dal mercato, ma solo ad evitare al Barcellona di perderlo a parametro zero in estate.

La sua partenza non è da escludere, magari con la formula del prestito. Il Milan ed altre società tengono d’occhio la situazione, sia per gennaio che in vista del 2021-2022.