Calciomercato Milan – Addio a costo zero: Maldini in pole!

L’attaccante è ormai convinto: lascerà la sua squadra a fine stagione. Milan possibile destinazione in estate.

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli già nella sessione invernale di mercato.

Ma il club non disdegna possibili operazioni in previsione della prossima stagione. Occhi e fari puntati dunque sulle occasioni e anche sui futuri parametri zero.

Uno di questi colpi low-cost potrebbe arrivare dalla Francia, un talento sul quale Paolo Maldini si è espresso positivamente già da diverse settimane.

Come riportato dal portale transalpino Le10sport.com, l’attaccante Florian Thauvin è sempre più vicino a lasciare il Marsiglia.

Non c’è una vera e propria rottura tra le parti, ma il classe ’93 pare aver rifiutato l’ipotesi di un rinnovo contrattuale, evitando la scadenza a giugno 2021.

Thauvin nelle ultime ore era stato indicato come più propenso ad ascoltare le proposte di rinnovo dell’OM. Ma dalla Francia arrivano notizie diverse.

Il campione del Mondo 2018 avrebbe deciso ormai di lasciare Marsiglia a fine stagione, sfruttando la scadenza contrattuale. Già in queste settimane Thauvin può iniziare a trattare con altri club il suo futuro accordo.

Il giocatore avrebbe deciso soprattutto dopo l’eliminazione della sua squadra dalla Champions League, arrivata con un deludente quarto posto nella fase a gironi.

Il portale sportivo francese indica il Milan come l’approdo più probabile per Thauvin a costo zero. Non a caso i rossoneri lo seguono da mesi e sarebbero pronti a lanciare la prima offerta ufficiale a breve.

Anche il Napoli ed altri club di Premier League inglese seguono la vicenda Thauvin, ma ad oggi il Milan appare in vantaggio su tutti, visto anche il blasone ed i risultati recenti davvero ottimali.