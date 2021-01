Calciomercato Milan – Pioli: “Nessuno in vendita”. E su Simakan…

Le confessioni di Stefano Pioli in conferenza stampa riguardo al mercato in entrata ed in uscita del Milan a gennaio.

Non solo Milan-Juventus. Durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio, Stefano Pioli ha parlato anche di altri argomenti.

Uno dei maggiori punti di rilievo al momento è il calciomercato. Il Milan infatti è indicato come uno dei club più attivi nella sessione di gennaio.

Pioli però non ha voluto esprimersi in maniera troppo ingombrante, lasciando ulteriori ed eventuali risposte alle mosse dei dirigenti.

Leggi anche:

Pioli aspetta rinforzi e blinda Conti

Incalzato sulle possibili mosse di mercato, Pioli ha ribadito l’importanza generale della sua squadra, ammettendo di essere contento di tutti gli elementi.

Tra i possibili partenti c’è Andrea Conti, terzino classe ’94 che sta giocando poco. Pioli lo sa bene ma non intende privarsene: “Nessuno dei miei giocatori è stato messo sul mercato. Conti è un calciatore affidabile, come tutti si sta impegnando tanto. Le gerarchie sono cambiate negli ultimi mesi, ma dico sempre che nel calcio tutto è modificabile, quindi chiedo ai ragazzi di lavorare sempre con impegno e farsi trovare pronti”.

Impossibile non fare il nome di Mohamed Simakan per la difesa: “La società è sempre presente, il confronto tra me e i dirigenti è continuo e sanno cosa può esserci utile. Se ci sarà la possibilità a gennaio di rinforzare la rosa non ce la faremo scappare. Simakan? Non sono io che devo rispondere, se un giocatore è vicino o meno lo sanno altre persone”.