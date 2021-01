Simakan al Milan, è fatta? | Indizio social! – FOTO

Mohamed Simakan al Milan? lo stesso lascia un indizio social, mostrando una Instagram Stories dove dice di essere in attesa, un “Loading” che fa sognare il pubblico rossonero.

Mohamed Simakan lancia un indizio social su Instagram dove in una storia dice di essere in attesa. Non è un segreto che il suo Strasburgo sia in trattativa coi rossoneri per cedere il difensore classe 2000 ai rossoneri. Proprio in mattinata raccontavamo di una distanza minima tra i due club, circa un milione tra le parti.

A quanto pare, oltre ai tifosi, anche il difensore è in attesa di conoscere le novità sul suo futuro, e da quanto posta filtra parecchia impazienza.

Da dove nasce l’indizio social di Simakan

Il Milan cerca un difensore centrale sin dal mercato di agosto, quando diversi nomi erano stati sondati, ma la dirigenza rossonera aveva deciso di puntare su Gabbia. Durante la stagione la difesa ha ben figurato, ma dopo diversi infortuni e difficoltà il club ha deciso di prendere un difensore per completare il pacchetto arretrato.

Il nome caldo è quello di Simakan, che come raccontato dall’Equipe, è in trattativa col milan già dal 23 dicembre.

La trattativa è subito partita, malgrado le rimostranze del tecnico francese Thierry Laurey. L’allenatore dello Strasburgo, vista la diciassettesima posizione, non voleva privarsi di un titolare, ma la cifra di 15 milioni alletta il club.

La mancanza di smentite ha subito fatto intuire che la trattativa fosse reale, e sempre più insistenti si facevano i rumors di un accordo imminente. All’ora di pranzo di oggi l’ultimo atto: Il giovane difensore rompe il silenzio con un “Loading” e un immagine senza il logo dell’attuale club. Proprio in mattinata era apparsa la notizia di una distanza minima tra i club. Ora non resta che attendere l’epilogo della trattativa.