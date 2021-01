Calciomercato Milan – Depay può arrivare in Serie A

Depay dovrebbe lasciare Lione entro la fine di gennaio 2021. In Italia non mancano squadra interessate a lui, ma occhio a Barcellona e PSG.

Tra i pezzi pregiati del calciomercato di gennaio 2021 c’è Memphis Depay. Il suo contratto con il Lione scade il prossimo giugno, quindi può partire subito per un prezzo non elevato.

Sembrava che il suo futuro fosse ormai scritto, con il passaggio al Barcellona. C’era già stata una trattativa nella precedente sessione di mercato e ci si aspettava che l’operazione andasse in porto adesso. Invece, il destino dell’attaccante olandese non è ancora definito.

Calciomercato Milan, Depay all’Inter?

Depay è stato accostato anche a squadre italiane, in particolare Milan e Juventus. Sicuramente l’ingaggio rappresenta un problema per il club rossonero, che per il momento non sembra voler affondare il colpo.

Secondo quanto rivelato da France Football, anche l’Inter ha messo nel mirino l’attaccante olandese. Antonio Conte ha chiesto rinforzi e ne vorrebbe uno anche nel reparto offensivo. Depay è un profilo che piace all’allenatore nerazzurro.

Il Barcellona è indicato sempre come squadra favorita nella corsa al giocatore, ma la concorrenza non manca. Attenzione pure al Paris Saint-Germain, che potrebbe trattenerlo in Ligue 1. Uno come l’ex Manchester United può fare comodo a più allenatori, ha qualità importanti e un’età ancora non alta (27 annui a febbraio).